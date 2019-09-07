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Aktaş'tan şehit Kansuva için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:- "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:56
Aktaş'tan şehit Kansuva için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Ömerli ilçesinde şehit olan Tufan Kansuva'ya rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Aktaş, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için taziye mesajı yayımladı.

Kansuva'nın bugün Harmankaya ve Kömürlü köylerinde JÖH ve PÖH ortak operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralandığını, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Aktaş, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:56
  1. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan şehit Kansuva için taziye mesajı
  2. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
  3. mardin
  4. Taziye mesajı

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