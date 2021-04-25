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Teknoloji AKSUNGUR SİHA'dan gururlandıran başarı! Tam isabetle vurdu
Teknoloji

AKSUNGUR SİHA'dan gururlandıran başarı! Tam isabetle vurdu

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 mühimmatıyla hedefini tam isabetle vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:17:00 - 2021-04-25 14:18:04

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir; AKSUNGUR SİHA’nın, Sinop’ta gerçekleştirdiği TÜBİTAK-SAGE üretimi Kanatlı Güdüm Kiti atışıyla ilgili detayları paylaştı. Demir, "SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), SİHA platformları için Kanatlı Güdüm Kiti’nin özel bir konfigürasyonunu geliştirdi. KGK-SİHA-82 olarak isimlendirilen bu mühimmatla atış icra eden TUSAŞ‘ın AKSUNGUR SİHA’sı; hedefini 30+ kilometre uzaklıktan, 2.5 metre hassasiyetle başarıyla vurdu. Normalde sadece F-16 ve F-4 tipi savaş uçaklarımız tarafından kullanılabilen Mark 82 Genel Maksat Bombası ile teçhiz edilen KGK-SİHA-82, çok geniş çaptaki hedefleri imha edebiliyor.

Türk savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen en uzun menzilli itkisiz hava-yer mühimmatı olan KGK; yüksek irtifadan atıldığında 110+ kilometre, alçak irtifadan atıldığında ise 40+ kilometre menzile ulaşabiliyor. KGK, Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ile Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS)’nden oluşan bir güdüm sistemine sahip.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

Eren

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