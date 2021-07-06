AKSUNGUR İHA yerli motorla uçacak

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli TEI-PD170 motoruyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2013 yılında çalışmalarına başlanan TEI-PD170 motorunun 30 Ocak 2017 tarihinde ilk çalıştırmasını başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Akşit, "Entegrasyon çalışmaları TUSAŞ tarafından tamamlandıktan sonra, 2018 yılının aralık ayında ANKA ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren TEI-PD170 motorumuz, sonraki aylarda müteaddit başarılı test uçuşları gerçekleştirmiştir. Aralık 2019 tarihi itibarıyla 13 motorluk ilk parti seri üretimini gerçekleştirdiğimiz TEI-PD170 motorumuzun seri imalatına ve teslimatlarına devam ediyoruz" diye konuştu.

TEI-PD170 motorunun Aksungur İHA'ya entegrasyon çalışmalarının da TUSAŞ tarafından tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Akşit şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda Aksungur ile uçuşların başlaması beklenmektedir. ANKA ve Aksungur platformları için TUSAŞ’a 2021 yılı içerisinde toplam 23 motorun daha teslim edilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında, Baykar platformlarına entegrasyon ve yer testleri için üç adet motor da Baykar’a teslim edilmiştir. Halihazırda yerlilik oranı yüzde 95’i geçen TEI-PD170 motorumuzun sahip olduğu altyapıdan yola çıkarak geliştirdiğimiz, pistonlu motorlar grubumuzun bir diğer önemli üyesi olan TEI-PD222 motorumuz ise 222 beygirlik kalkış gücüyle, MALE sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmeye devam etmektedir."

AKSUNGUR "KGK-SİHA-82" ile 55 km'den hedefi vuracak

TÜBİTAK SAGE tarafından SİHA’lar için KGK-82 üzerinden özel olarak geliştirilen "KGK-SİHA-82" ile 55 km menzildeki hedefler yüksek hassasiyetle vurulabilecek. AKSUNGUR SİHA’dan iki adet taşınabilen KGK-SİHA-82 mühimmatlarının toplam ağırlığı 700 kg. KGK-SİHA-82 tümleşik ANS/AKS (INS/GPS) ile hassas vuruş kabiliyetine sahip.

Nisan 2021’de AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu."

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara’dan havalanan AKSUNGUR, uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giderek 20.000 feet irtifada 30 km menzilden hedefi başarı ile vurdu. 30 km menzille başarılı bir atış gerçekleştiren AKSUNGUR, KGK-SİHA-82 ile yakın zamanda menzili 45 km’ye çıkararak yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.

AKINCI TİHA ilk atışlı testini tamamladı

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.