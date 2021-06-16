Aksungur İHA ilk saha görevine başladı

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli İHA ve SİHA'lar dünyayı kendine hayran bırakıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız şu ifadeleri kullandı:

17 ay içerisinde talimatı yerine getirdik

"Biz Aksungur'u ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Bizden ANKA'nın daha büyüğünü ve çift motorlusunu yapmamız istendi. Biz de 17 ay içerisinde bu talimatı yerine getirdik. Bu projede kullandığımız yer sistemlerinde aynı algoritmaları kullanıyoruz. Uçağın arkada bölümünde olan motorunu kanat altına aldık. Motorlar beraber iniş takımlarını da kanat altına taşıdık.

Kanat açıklığı 17 metreden 24 metreye çıktı. 750 kilograma kadar taşıma gücüne çıkardık. 10 saatlik bir uçuş eğitimi ile ANKA'yı kullanan pilotlarımız Aksungur'u uçurabiliyor.

Yıl sonuna kadar 6 adet Aksungur üretilecek

Yıl sonuna kadar 6 tane Aksungur'u üretmiş olacağız, 4 tanesini TSK'ya teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda testler devam ediyor. Önümüzdeki yıl da 8 tane üretim yapmayı programımıza aldık.

Orman Genel Müdürülüğüne yangın ihbar hizmeti veriyoruz. Adana'da bulunuyoruz ve gayet iyi gidiyoruz. Uçağımız sahada başarılı görevler icra ediyor.

Uçağın üzerindeki baz istasyonu entegrasyonu devam ediyor. Acil durumlarda sahada ekipler haberleşmeyi bu kanaldan sağlayabilecek. Mühimmat konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kanatlı gümü kiti, lazer güdüm kiti var çalışmalar sürüyor ve atışlarda tam isabet sağladık.

1-2 ay içerisinde gerçekleştirilecek

Atış menzilini 45 km çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun da 1-2 ay içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Tasarımı ve yazılımı yerli ve milli bizim tarafımızdan yapılıyor. Yurt dışına olan bir bağımlılık söz konusu değil. Pasif ve akustik dinleme yapan ekipmanları uçağımıza kazandıracağız. Bu da Deniz Kuvvetleri için ciddi bir destek olacak."

"Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli"

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA'nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

Aksungur SİHA'nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.

"Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor"

Kostidis'in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, muhabir Manolis'e "Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz" ifadesine yer verdi.

30 kilometreden hedefi vurmuştu

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajıyla paylaşmıştı.

Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.