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Aksu’da tuzak kontrolleri, Akseki’de küpeleme ve suni tohumlama yapıldı

Antalya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel her hafta saha çalışmaları yaparak eksiklikleri yerinde görüp gerekli müdahaleleri anında yapıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:21
Aksu’da tuzak kontrolleri, Akseki’de küpeleme ve suni tohumlama yapıldı

Antalya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel her hafta saha çalışmaları yaparak eksiklikleri yerinde görüp gerekli müdahaleleri anında yapıyor.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri teknik personeli her hafta saha çalışmaları ile üretici ve tüketiciler ile bir araya geliyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin eksiklikleri yerinde görüp gerekli müdahaleleri anında yaptığı belirtildi.


Üreticilerin karşılaştığı sorunlara ve onlardan gelen taleplere ivedilikle çözüm bulunulduğu ifade edilerek, "Hayvan sağlığından bitkisel üretime, çiftçi eğitimlerinden tüketicileri bilgilendirici stand çalışmalarına kadar her hafta birçok alanda Antalyalı vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu kapsamda bu hafta Aksu ilçemizde teknik personelimiz bitki koruma ürünleri bayilerini bilgilendirme toplantısı yaptı. Üreticilerimize iyi tarım uygulamalarının teknik boyutlarını anlatan eğitim verdi. Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı tuzak kontrollerine devam etti" denildi.



Tuzak kontrolleri, küpeleme suni tohumlama yapıldı


Akseki’de üreticilerimize biber yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele yöntemleri hakkında teknik destek verildi. Hayvan sağlığı personeli küpeleme ve suni tohumlama çalışması yaptı. Demre’de ise Akdeniz Meyve Sineği, portakal güvesi ve drosophila suzukii zararlıları için kurulan tuzakları kontrol etti. Turistik işletmelerde gıda güvenliği denetimi ile alkollü içeceklerde standartlara uygunluk denetimi ile amatör ve ticari balıkçılar ile su ürünleri perakende satış yerlerini denetledi, tohum ve fide alımında dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilendirici afişler astı. Döşemealtı’dastand çalışmalarına devam ederek vatandaşları gıda güvenliği, hijyeni, saklama koşulları, etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketici olma gibi konularda bilgilendirdi. Elmalı’da seralarda domates güvesi zararlı kontrolü ile fidelik ve fidanlıkları kontrol etti. Finike’de bitki zararlılarının mevcut durumunu tespit etmek için survey çalışması ile nar ürününde Akdeniz meyve sineği konulu bilgilendirme yaptı. Standa çalışmalarıyla vatandaşları gıda güvenliği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Kepez’de üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek kurs başladı. Korkuteli’de de silajlık mısır arazilerini kontrol edildi ve genç çiftçi hibe desteklemeleri kapsamında üretim yapan çiftçiler ziyaret edildi. Hayvan sağlığı ekipleri küpeleme çalışması yaptı. Konyaaltı’nda üreticiler ziyaret edilerek bitki zararlıları hakkında bilgilendirme yapıldı ve zararlılara karşı kurulan tuzakları kontrol edildi. Hayvan sağlığı ekipleri küçükbaş işletmelerde küpeleme çalışmalarına devam etti. Muratpaşa’da teknik personel ise İlçe Emniyet ekipleri belediye ekipleri ile birlikte midye dolma ürünlerine yönelik denetimler yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:21
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