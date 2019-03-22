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Aksu: “Milletimizin emrindeyiz”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “AK Parti ailesi olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizle birlikteyiz, milletimizin emrindeyiz” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 18:28
Aksu: “Milletimizin emrindeyiz”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “AK Parti ailesi olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizle birlikteyiz, milletimizin emrindeyiz” dedi.


AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın, ilçe seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Terme çıkarması gönülleri fethetti.AK Parti Samsun İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında Terme ilçesine çıkarma yaptı. İl Başkanı Ersan Aksu ile birlikte il yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı Terme programında çok sayıda ev ziyareti gerçekleştirilerek Termeli vatandaşlarla buluşuldu. Kalabalık ev ziyaretleri kapsamında gerçekleşen yüzyüze görüşmelerde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin önemi anlatıldı. İl Yönetim Kurulu Üyeleri gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç’a destek istedi.


Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Seçim çalışmalarımız çok hızlı ve hummalı bir çalışma temposu ile devam ediyor. Genel itibarla İl Başkanlığı olarak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın çalışmalarının tamamını yürütmek ve ilçe belediye başkan adaylarımızın seçim çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve büyükşehir ve ilçe adaylarımızın çalışmalarını koordine etmek gibi bir pozisyonu temsil ediyor isek de zaman zaman fırsat buldukça bizzat sahada olacağımız anlar da oluyor. Biz de bugün il yönetimi olarak Terme’ye bir çıkarma yapalım ve Termeli hemşehrilerimizle bir gönül bağı kuralım istedik. Son derece verimli geçen bir program oldu. Çok sayıda ev programı tertipleyerek son derece kalabalık geçen programlar çerçevesinde Termeli kardeşlerimizle bir araya geldik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek, 31 Mart seçimlerinin önemini anlatmaya çalıştık. İnanılmaz verimli bir saha çalışması oldu. Kalan günlerde diğer ilçelerimizde de çeşitli programlarımız olacak. Biz AK Parti ailesi olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizle birlikteyiz, milletimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:28
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