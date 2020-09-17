Aksu Çayı'ndaki adaya Hint keneviri ektiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya Aksu Çayı'nda bulunan küçük bir adada Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı'ndaki küçük bir adada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerinin botla ulaştığı adada, ekili 585 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş, İ.Ş. ve M.Ş'nin evlerinde yapılan aramada 10 kilo 300 gram esrar bulundu.