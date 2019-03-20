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Aksoy:" Cumhur İttifakı Antalya’da zaferle çıkacak"

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, “31 Mart’ta Türk milletinin hür ve özgür iradesiyle önce Antalya’da, sonra Türkiye’den güçlenerek zaferle çıkacağına eminiz.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:32
Aksoy:" Cumhur İttifakı Antalya’da zaferle çıkacak"

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, “31 Mart’ta Türk milletinin hür ve özgür iradesiyle önce Antalya’da, sonra Türkiye’den güçlenerek zaferle çıkacağına eminiz.”dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Konyaaltı İlçe Başkanlığı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya Konyalılar Derneği’ni, Konyaaltı Öğretmenevi’nde düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı.


Programa, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Metin Ersoy, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre ve çok sayıda davetli katıldı.



"Cumhur İttifakı zaferle çıkacak"


MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını belirterek, “Son düzlükteyiz. Bizler MHP’liler ve AK Parti olarak birlikte Cumhur İttifakı kapsamında bir yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı rastgele ortaya çıkan bir ittifak değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ve 31 Mart’ta Türk milletinin hür ve özgür iradesiyle önce Antalya’da, sonra Türkiye’den güçlenerek zaferle çıkacağına eminiz.” diye konuştu.


Konyaaltı’nın Antalya’nın ilçesi olduğunu aktaran Aksoy, Konyaaltı’dan Cumhur İttifakının belediye başkan adayına destek istedi.


Abdurrahman Başkan ise çok seçimler gördüklerini kolay zannedilen seçimlerin sürprizler olduğunu kaydetti.


Konyaaltı’nın kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Başkan, MHP teşkilatının tüm desteğini Konyaaltı’nda Cumhur İttifakı adayı AK Partili Gaye Doğanoğlu’na verdiğini söyledi.



"Boğaçayı Projesine övgü"


Konyaaltı’na yapılan hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından getirildiğini belirten Başkan, “Boğaçayı Projesi çok önemli. Konyaaltı’nın statüsünü değiştirecek bir projedir. Konyaaltı Sahili örnek olacak güzel bir projedir. Konyaaltı’na en çok Konyalılar sahip çıkar değil mi?. Bizim düşüncemizin dışında başka partilere oy vermiş kardeşlerimizi de ikna edin. Önümüzdeki dönem Antalya’nın hizmetlerden yoksun kalmaması gerektiğini anlatalım.” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:32
  1. doğa

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