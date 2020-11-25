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Aktüel Aksigortalılar dosya durumlarını WhatsApp bildirimleriyle anlık öğreniyor
Aktüel

Aksigortalılar dosya durumlarını WhatsApp bildirimleriyle anlık öğreniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:15:39 -
Aksigortalılar dosya durumlarını WhatsApp bildirimleriyle anlık öğreniyor

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Aksigorta'nın hayata geçirdiği yeni uygulamayla, Aksigortalılar hasar dosya durumlarındaki değişimi anlık olarak WhatsApp'tan öğrenebilecek.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uygulamayla, Aksigorta müşterileri çağrı merkezini aramak ya da web sitesi üzerinden sorgulama yapmak zorunda kalmadan, WhatsApp'tan gelen bildirimle dosya durumlarını takip edebilecek.

Hizmet deneyimini dijitalleştirecek bu yeni uygulama ile hasar ihbarında bulunan Aksigortalılara, ihbar sonrasında dosyalarının durumları hakkında Aksigorta'nın Official Business WhatsApp hesabı üzerinden otomatik bildirimler gönderilecek. Bu sayede Aksigorta müşterileri, çağrı merkezini aramak ya da web sitesi üzerinden sorgulama yapmak zorunda kalmadan hasar dosya durumlarını anlık olarak takip edebilecekler.

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