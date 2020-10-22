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Aktüel Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı
Aktüel

Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel: - "2020’de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zeka ile fiyatlamaya başlamamız Aksigorta’yı, Türkiye’de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi" - "Özellikle markette çok önemli yeri olan zorunlu trafik sigortalarında yapay zekayla fiyatlama yapıyoruz, bunun etkilerini de pazar payımızdaki artışta hemen görmeye başladık" - "Yapay zeka destekli fiyatlamanın kaskoda pilot kullanımına başladık, en kısa zamanda da yaygınlaştıracağız. Bu bizi rekabette öne geçirirken müşterilerimize de en uygun ve adil fiyatı vermemizi sağlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:54:26 -
Aksigorta, yapay zeka ile risk fiyatlama dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Türkiye sigorta sektörüne yapay zekayı kazandıran Aksigorta, bir ilke daha imza atarak son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini de yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, Türkiye’deki sigortacılık süreçlerine yapay zekayı kazandıran Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyacak bir uygulamaya daha imza attı.

Yapay zekayı iyi tanımlanmış tüm iş süreçlerine adapte eden Aksigorta, son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini yapay zekâ desteği alarak çözümlemeye başladı.


- En uygun ve adil fiyat imkanı


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, ilk olarak trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlandırmasında yapay zekayı kullanmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2020’de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zeka ile fiyatlamaya başlamamız Aksigorta’yı, Türkiye’de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi. Öyle ki, IDC CIO Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi İş Geliştirme Projesi’ seçildi. Bu ödüllü proje ile artık yapay zekayı trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlamasında kullanıyoruz. Özellikle markette çok önemli yeri olan zorunlu trafik sigortalarında yapay zekayla fiyatlama yapıyoruz, bunun etkilerini de pazar payımızdaki artışta hemen görmeye başladık. Yapay zeka destekli fiyatlamanın kaskoda pilot kullanımına başladık, en kısa zamanda da yaygınlaştıracağız. Bu bizi rekabette öne geçirirken müşterilerimize de en uygun ve adil fiyatı vermemizi sağlıyor."

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