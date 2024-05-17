Aksi takdirde aracınız hurdaya çıkar! Arabanıza Yanlış Yakıt Koyulursa Hemen Yapmanız Gereken 2 Şey

Nadir de olsa yanlış yakıt koyulan araba haberleriyle karşılaşıyor, sürücü ve akaryakıt istasyonun davalık olduğunu duyuyoruz. Siz de hayatınızda bir kere bile olsa böyle bir habere denk gelmişsinizdir. Peki olur da bizim başımıza gelirse ne yapmamız gerekiyor?

Tedbiri elden bırakmamak adına bu içerikte yapmamız gerekenleri ve yaşanacak süreci inceleyeceğiz. Çünkü bu basit hata, aracınız için ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu tür bir karışıklığı fark ettiğiniz anda basit ama etkili birkaç adımı uygulamak, bahsettiğimiz bu sorunları da en aza indirecektir. Şimdi böyle bir süreçte neler yaşanıyor, göz atmaya başlayalım.

Yapmanız gereken ilk ve en önemli şey, arabayı çalıştırmamak.

Yanlış yakıt koyulduktan sonra aracı çalıştırmak, yanlış yakıtın motorun daha fazla bölümüne ulaşmasına neden olur. Bu, zararın daha da artmasına yol açabilir. Tabii ki bu noktada, durumu henüz aracınızı çalıştırmadan fark edecek kadar şanslı olmanız gerekiyor.

Diyelim o kadar şanslı değilsiniz, yola devam ettiniz, durumu biraz daha geç fark ettiniz…

İlk fırsatta aracınızı yolun kenarına güvenli bir şekilde çekin. Oto yardım servisini veya bir çekici hizmetini arayarak aracınızı en yakın servise götürmelerini isteyin.

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Böyle bir durumla karşılaştığınızda sizin uygulayabileceğiniz 2 adım bu şekilde. Peki serviste arabaya ne yapılması gerekiyor?

Servis, yakıt tankınızı boşaltacak ve yakıt sistemini temizleyecektir. Bu işlem, yanlış yakıtın motor ve diğer parçalara zarar vermesini önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda yakıt filtresinin de değişmesi gerekir. Tabii ki bu işlemlerden önce bir uzmana danışmanız, hatta farklı servislerle görüşüp bilgi almanız sizin yararınıza olacaktır.

Kendinizi böyle bir durumun içinde bulursanız hukuki haklarınızı da kullanmanız gerekecek.

Genellikle böyle durumlarda sorumluluk, akaryakıt firmasına ait oluyor. Ancak bunu resmî bir biçimde kanıtlamak da size ait bir yasal sorumluluk. Durum yaşandıktan en fazla 15 gün içinde akaryakıt istasyonuna bildirmelisiniz. Bu bildirimi de yasal yollardan yapmanız gerektiğini hatırlatalım, söz uçar yazı kalır. Bu tip durumlarda elinizde bir kanıt niteliği taşıyacak olan fişinizi de saklamayı unutmayın.

Böyle bir durumu hiç yaşamamanızı diliyoruz.

Okurlarımız arasında bu durumu yaşayan varsa tecrübelerini bizimle paylaşabilir, önerilerini yorumlara bırakabilir.

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