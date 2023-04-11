Akşener’in yeni gözdesinin babası bakın kim çıktı! O bilgiler herkesi şok etti
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP’nin önde gelen isimlerinden Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner'in İYİ Parti’den milletvekili adayı olmasını değerlendirdi. Ece Güner'in, ANAP eski milletvekillerinden Engin Güner’in kızı olduğunu belirten Korkmaz, Engin Güner’in tuhaf ilişkilerine dair şok bilgiler verdi.
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP’nin önde gelen isimlerinden Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner'in İYİ Parti’den milletvekili adayı olmasını değerlendirdi. Ece Güner'in, ANAP eski milletvekillerinden Engin Güner’in kızı olduğunu belirten Korkmaz, Engin Güner’in tuhaf ilişkilerine dair şok bilgiler verdi.
Korkmaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
"CHP’nin önde gelen isimlerinden Mister Erdoğan Toprak haliyle kendi partisinden…
Eski eşi Ece Güner de İYİ (Rol Yapan) Parti’den aday oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
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İstanbul Milletvekili ve iş insanı Erdoğan Toprak, 2010 yılının sonundan bu yana Bay Kemal’in yanı başındadır.
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Paralel Abant Toplantıları’na CHP adına katılan ilk siyasidir. (9 Mart 2012)
Tarihe, dikkat buyurunuz!
CHP & FETÖ stratejik ortaklığı…
7 Şubat 2012’deki MİT Olayı’nın hemen ardından başlamıştı!
BABASININ KIZI
Erdoğan Toprak ile geçen sene boşanan Ece Güner, ANAP eski milletvekillerinden Engin Güner’in kızıdır.
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Engin Bey, rahmetli Turgut Özal’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapmıştı.
Bunu bir nevi “çevreleme” vazifesi gibi düşünmek için yeterince sebep vardır.
PÜF NOKTASI
Engin Güner, “Özal’lı Yıllarım” kitabında Turgut Özal’ın zehirlendiği yolundaki sava inanmadığını yazmıştı.
(Doğan Kitap, Sayfa: 245)
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Onun inanmayışı…
Turgut Özal’ın zehirlenerek öldürüldüğü gerçeğini asla değiştirmiyor!
ULUSLARARASI TİLKİLİK
Batı Kulübü’nün mutemet adamı Engin Güner…
Dünyaca meşhur medya patronu Rupert Murdoch’ın sahipliğindeki FOX TV’nin…
Türkiye ayağını Haziran 2007’den beri “Yönetim Kurulu” üyesi sıfatıyla yönetiyor!
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Mister Murdoch, TGRT’yi satın aldıktan bir süre sonra FOX TV’ye (24 Şubat 2007) dönüştürmüştü.
Murdoch, Terör Devleti İsrail’e bağlılık yemini etmiş bir medya baronudur!
DERİN ÜYELİK
Finali, Meral Akşener’in yeni gözdesi Ece Güner ile yapalım…
Ece Hanım, siyasi tilkilikleriyle ünlenen FOX TV’nin avukatıdır.
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Babası gibi Batı Kulübü’ne mensuptur.
Ece Güner, 2017 yılı sonunda ECFR’ye (European Council on Foreign Relations) “Konsey Üyesi” olarak davet edilmişti.
–Daveti kabul ederek üye olmuştu.
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“ECFR” demişken, not edelim:
Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Alman gazeteci Udo Ulfkotte’nin “Satılmış Gazeteciler” adlı kitabında…
“Ayaklanmaları Ayarlayan Adam” diye bilinen meşhur finans spekülatörü George Soros’un kontrolündeki ECFR’nin…
Almanya’da da hayli etkili olduğundan söz ediliyor. (...)"