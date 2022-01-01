Akşener'in yancısından ekonomiyle ilgili felaket senaryosu

İyi Parti milletvekilinin sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde köşe doldurmaya çalışan sözde ekonomist Remzi Özdemir, 2022 yılına yönelik değerlendirmesinde kapkaranlık bir tablo çizdi. 2022'nin Türkiye açısından çok zor geçeceğini iddia eden Özdemir, "Öyle olursa kına yakarsınız değil mi?" dedirtti. İşte Özdemir'in "gönlünden geçenler"i aktardığı o köşe yazısı:

"(...) Kur krizinin belki son bir ayda olduğu gibi olmasa da devam edebileceği beklentisi güçlü. Çünkü Türkiye üretmiyor ve sadece tüketiyor.

Bir başka sorun ise Türkiye'ye direkt sermaye girişi yok. Yani döviz girişi yok. Son bir haftada AKP'nin gözdesi borsadan da ciddi anlamda yapancı fon çıkışı oldu. Yabancılar sadece hisse satmadı aynı zamanda tahvil de sattı. Son 24 saatte 100 milyon dolara yakın tahvil bu faize rağmen satıldı. Yani zararına satış yapılarak çıkıldı.

Enflasyon rakamı önemli

Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bu çok önemli. Analistler yüzde 25 ile 27 arasında bir yükseliş bekliyorlar. Reuters ise bir beklenti anketi yayınladı ve yüzde 30 dedi. Bu çok ürkütücü bir rakam.

Ocak ayı Türkiye için zor geçecek. Dahası 2022 yılı zor geçecek.

Son 3 yıldır söylediğim gibi cebinizdeki her kuruşu harcamayın ve tasarruf edin.

Kış gerçekten zor geçecek."