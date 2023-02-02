Akşener'in yancısından çirkin itham! Bari yaşından başından utan be adam

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a yönelik yine çirkin bir ithamda bulundu. Erdoğan'ın, seçimi kazanmak için Suriye'ye askeri harekat talimatı vereceğini ileri süren Uğuroğlu, "Bugün ne uydursam" deyip kaleme aldığı çok belli olan yazısında özetle şunları kaydetti:

"Güvenilir askeri çevreler ile saraya yakın kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine, "Sınır ötesi askeri harekata hazır olun" talimatı verdiğini iddia ettiler.

Haber kaynaklarıma göre Türk ordusunun hedefi şöyle;

- Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat bölgesi.

Rusya'nın hava sahasını kapattığı ve kontrolü altında tuttuğu Fırat'ın batısındaki bu bölgeye Türkiye'nin askeri harekat yapması için Putin'in vereceği iznin amacı ise şöyle vurgulandı:

- Erdoğan'ın seçim kazanması için Putin'in manipülasyonu… (...)"