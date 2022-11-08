Akşener'in tetikçisi çok fena coştu! Yavaş ol be ihtiyar

İngiltere'den Türkiye'ye 500 milyar dolar getireceği vaadinde bulunup kargaları bile güldüren Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu uçuk çıkışını gündeme getiren ilk kişinin kendisi olduğunu çok matah bir şeymiş gibi anlatan Uğuroğlu, kendini fasulye gibi nimetten saydığı ve "128 milyar dolar" yalanını da katık ettiği yazısında şu herzeleri yumurtladı:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisine vizem yetişmediği için katılamadım ama Londra ziyaretine İngiltere Büyükelçiliğinin desteği ile çok kısa sürede vizemi alarak katıldım.

Önce şu vurguyu yapayım.

Otel, uçak ve masraflarım Ankara Temsilcisi olduğum Yeniçağ Gazetesi tarafından karşılandı.

Gelelim 5 Kasım 2022 tarihinde Londra'dan yazdığım şu başlık ile ortaya koyduğum bilgiye:

-Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 500 milyar dolar buldu.

CNN Türk Masası'nda bu sorunun yanıtını; Dr. Masum Türker, TEK Parti lideri Ahmet Özal, Gazeteci Gaffar Yakınca ve Hürriyet Yazarı CNN Türk yorumcusu Abdülkadir Selvi ile aradı Fulya Kalfa.

Fulya Kalfa adımı vererek yazımdan en çarpıcı bölümü okuyarak tartışma başlattı.

(…)

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye, çocuklarına, gençlerine 500 milyar dolar kaynak bulduğunu yazmam neden panik yarattı biliyor musunuz?

-Erdoğan 128 milyar kaybetti, Bay Kemal 500 milyar buldu…

Yandaş yorumları yalan dolan…"