Akşener'in tercihi dudak uçuklattı

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çarşamba'da bir esnafı ziyaret eden Akşener, Başkan Erdoğan'ı işgalci İsrail'in eski başbakanı Netanyahu'ya benzettiği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Bir telefoncuya giren Akşener, esnafın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız? Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Bu soru karşısında Akşener, sözlerinin yeniden dinlenmesini istedi ve benzetme yapmadığını savundu.

Milyonluk AUDI ile geziyor

Alman otomotiv üreticisi AUDI'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen A8 Long modelini makam aracı olarak tercih eden Meral Akşener'in Samsun ziyaretindeki milyonluk konvoyu dikkat çekti.

Daha muhalefetteyken 3 milyon değerindeki aracı makam aracı yapan Akşener'in iktidar hayallerindeki aracı ise merak konusu oldu.

'Biz özel uçak kullanmayız' demişti! 1 ayda 16 kez uçmuş

“Biz özel uçak kullanmayız” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu da Akşener'i aratmıyor

Her fırsatta, “Araba saltanatına son vereceğiz.” naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'i aratmıyor.

Mercedes'in en lüks araç modeli olan S serisi makam aracına sahip olan Kılıçdaroğlu'nun bir de Mercedes Vito özel donanım minibüsü bulunuyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Kemal Kılıçdaroğlu için bir araç daha talep edilmişti.