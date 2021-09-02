Göksel Çağlav Ankara

28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı olan, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in bir televizyon programında, 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları ile ilgili söylediği sözler ile şu anda TBMM kürsüsünden söylediği sözlerin birbirlerini tutmadığı açıkça görülüyor. Akşener’in kendisine yönelik, “Yağlı kazık” sözlerinden dolayı hakkında şikayetçi olmadığı 28 Şubat döneminin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner, Akşener’in mağdur değil sanık olması gerektiğini savunarak, yeniden yargılanma dilekçesinde de Akşener’in video görüntüleri ve 28 Şubat döneminde söylediği sözlerin belgelerini dilekçe ekinde sundu.

Saner’in Avukatı Murat Tanfer Türemen, AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan’ın Twitter hesabından paylaştığı, “Meral Akşener’in takıyyesi deşifre oldu. Bu büyük yalanın ve rezaletin üstünü örtemeyeceksiniz! Millet sizi affetmeyecek. @meral_aksener” sözlerine de yer verdi.

Özalan’ın paylaşımında yer alan, Akşener’in 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanıyken bir televizyon kanalında, “Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları uygulanacak” şeklinde konuştuğu videoyu da ek olarak mahkemeye delil olarak sundu.



