  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Ankara'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı müjdesi
En çok ziyaret edilen 10 ülke
Siyaset Akşener'in sözleri 'şer ittifakını' sarstı! HDP'den 'ortaklarına' sert cevap
Siyaset

Akşener'in sözleri 'şer ittifakını' sarstı! HDP'den 'ortaklarına' sert cevap

Cumhur İttifakı'nın tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmaktan çekinmeyen İYİ Parti, ortağının hışmına uğradı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 adaylığı ile ilgili sözleri, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Parti Sözcüsü Ebru Günay'ı rahatsız etti, art arda sert açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 07:37:00 -
Akşener'in sözleri 'şer ittifakını' sarstı! HDP'den 'ortaklarına' sert cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti.

Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm." şeklinde konuştu.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi. “Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” ifadelerini kullanan Günay “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay