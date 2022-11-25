Akşener'in söyleyemediklerini söylettirdiği adam yine konuştu! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Karar gazetesine konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yine veto koydu.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklayamadıklarını kamuoyuna duyurma misyonu üstlenen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Karar gazetesine konuştu.
TV 100 canlı yayınında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasından endişe ediyoruz." açıklamasında bulunan İP'li Ağıralioğlu, Karar gazetesine verdiği röportajında da benzer ifadeler kullandı.
Bu sefer direk "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasından endişe duyuyoruz." demeyen Ağıralioğlu, sözlerini dolandırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öne sürüp, aynı anlama gelen değerlendirmelerde bulundu.
Yavuz Ağıralioğlu, "Tayyip Bey karşısında en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor." dedi.