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Siyaset Akşener'in mitingine diğer şehirlerden insan taşındı
Siyaset

Akşener'in mitingine diğer şehirlerden insan taşındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge çevre şehirlerden otobüs dolusu insan taşındı. Akşener kalabalık nedeniyle sevinçli ve ümitli olduğunu söylemişti!.. Tiyatroya devam eden Akşener'in son oyunu da, vatandaşlar taşıyan otobüslerin görüntülenmesiyle uzun sürmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:49:00 -
Akşener'in mitingine diğer şehirlerden insan taşındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’nin Sarayköy ilçesi ziyaretini, geniş katılım olacağı gerekçesiyle il mitingine çevirmişti.

Akşener’in aynı zamanda bölgesel ilk etkinliğe dönüşen Denizli’deki mitingi, bugün Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında gerçekleşti. Saat 14.00’de başlayan mitinge genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Miting alanındaki farklı il plakalarının bulunduğu otobüsler dikkatlerden kaçmadı. Akşener’in ilk mitingine Ege illeri başta olmak üzere Antalya, Çanakkale ve çevre illerden de insan taşındığı öğrenildi.

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