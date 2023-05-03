Akşener'in mitinginde skandal görüntüler! Deste deste para dağıttılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Nisan'da Ankara Güdül mitingindeki skandal görüntüler kameralara yansıdı. Mitingde insanlara Akşener'i dinlemeleri için deste deste para dağıtıldı. Yaşanan olay "para ile mitinge adam mı topluyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Nisan'daki Güdül mitingi skandal görüntülere sahne oldu.
Deste deste parayla gelen ve parti görevlisi olduğu anlaşılan bir kişi, insanlara Akşener'i dinlemeleri için para dağıttı.
İddiaya göre motokuryelere Akşener'in mitingine katılmaları karşılığında para dağıtıldı. Ortaya çıkan skandal görüntüler, Para ile mitinge adam mı topluyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.