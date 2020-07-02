Akşener'in göreve getirdiği isim kulisleri hareketlendirdi! Açıklama yapmaktan kaçındılar

İYİ Parti kurucu üyesi ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener tarafından partinin mali işler başkanlığına getirildi. Akşener'in bu hamlesi, Ankara kulislerinde 'liyakat' tartışmasını tetikledi.

Endüstri meslek lisesi mezunu Dikbayır'ın, mali işler başkanlığına getirilmesinde Akşener ile 'akrabalık' bağlarının etkili olduğu öne sürülüyor.

İYİ Partili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Akşener arasında akrabalık bağı olduğu biliniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Dikbayır cephesi, söz konusu bağı reddetmezken açıklama yapmaktan kaçındı. Dikbayır'ın memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde, genel başkan ile aralarındaki akrabalık ilişkisi yayın olarak biliniyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyu gündeme taşıyarak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e peşpeşe sorular yöneltti. Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi ben Sayın Akşener'e bu soruyu soruyorum. İYİ Parti'nin genel muhasebecisinin adı Ümit Dikbayır. Bu Ümit Dikbayır, "Akşener benim halam oluyor" diyor. Dolayısıyla Dikbayır da yeğen oluyor. Niye getirdin yeğenini muhasebenin başına? İYİ Parti'de kasayı bilecek başka adam yok muydu?"