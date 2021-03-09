Akşener'in gazetesinden İmamoğlu'na uyarı: Haddinizi aşmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü aynı mesajda kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağında.

İYİ Parti'li isimler tarafından eleştiri bombardımanına tutulan İmamoğlu'na, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik tarafından da şu sözlerle tepki gösterildi: "Türk milliyetçilerinin lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i PKK'nın siyasi kolunun eş başkanı Pervin Buldan'la eşitlemeye kalkışmak haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı. Çelik, İmamoğlu'na seslenerek, "Unutmayın ki; siz HDP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Bakış açınız bu ise sizinle yolumuzu ayırırız"

Manşetten uyarı

Ahmet Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu İP'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi ise İmamoğlu'na manşetten 'Haddini aşmayın' uyarısında bulundu. Haberin üst başlığında "İmamoğlu'na İYİ Partililerden tepki yağdı" ifadelerine yer verilirken, gelen tepkilerin tek tek sıralandığı görüldü.