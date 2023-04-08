Akşener'in feleği şaşacak! Öyle bir ayar yedi ki...

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Meclis kürsüsünden "mermi şov" yapan Meral Akşener'e çok sert tepki gösterdi.

"Meclis'te kürsüden mermi göstermek nedir? Nasıl bir siyasettir?.. Akşener inandırıcılığını kaybettiği gibi muvazenesini de kaybetti" ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

"Kumar-noter masası' deyip masadan kalktı. 48 saat sonra (nasıl olduysa) aynı masa, 'milletin masası'na dönüştü. Kalktığı masaya geri döndü.

1 yıldır 'kazanamayacak aday' dediği, aniden 'kazanacak' aday oldu...

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Ve bunu millet yuttu, öyle mi?..

Bitmedi... Akşener'i masadan kaldıran CHP, HDP ile anlaştı. Kandil onayladı, Bye Kemal HDP'nin de adayı oldu. Masa 7'liye döndü. Neticede İP ile HDP ve Kandil'in ortak adayı Bye Kemal oldu.

Partisinin en etkin isimlerinden biri olan Ağıralioğlu istifa etti. Bir darbe de oradan yedi. İP'in oyları neredeyse yarı yarıya indi...

HDP ise bu sefer işi sıkı tutuyor. Seçimden sonra "bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsanız" dediğinde bir işe yaramıyor. O yüzden Kandil önden yüklüyor. Seçim öncesi masaya ayar üstüne ayar veriyor. HDP '100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz' diyor. "Özerk yönetim, Demirtaş, KHK, Kayyum..vs, yetmez ama evet" diyor. "Kapalı kapılar arkasında ne anlaştıysak söyleyin" diyor...

İP'in adayı Bye Kemal sadece dinliyor. İP sesini çıkaramıyor...

Akşener kürsüden mermi gösteriyor. Yerlere avuç avuç mermi saçıyor. Tehdit ediyor. Güya İP'e yapılan saldırıyı protesto ediyor...

Saldırı dediği inşaatta hırsız kovalayan bir güvenlik görevlisinin silahından çıkan 2 serseri kurşun. 1-2 tanesi de yanındaki binaya isabet etmiş. Güvenlik görevlisi de silah da ele geçirilmiş, olay aydınlanmış...

Ama yok, ille de bir mağduriyet yaşanması lazım. En son Saraçhane'de 'biz mağduruz orta oyunu' denemişti. 'Çak' hareketi yapmış, ama ters tepmişti.

Bu seferki de 'mermi şov' denemesi...

Meclis'te kürsüden mermi göstermek nedir? Nasıl bir siyasettir?..

Akşener inandırıcılığını kaybettiği gibi muvazenesini de kaybetti.

Mermi göstermek tehdittir. Seni vururum demektir. Bana sevdanın yolları, sana kurşunlar demektir!

Gölge boksu yapıyor. Don Kişot misali yel değirmenlerine saldırıyor. Kürsüden mermi gösterip tehdit ediyor.

İyi de kimi?!

PKK'lı teröristleri mi?

Hayır...

Masanın patronu izin vermez!"