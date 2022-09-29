Akşener'in çıkışı sonrası altılı masayı kurtarmak bakın kime kaldı!..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday, devlet aklı olan bir aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Ancak diğer parti başkanlarının da adaylık konusunda teklifleri mevcut." dedi.

Akşener'in çıkışı, masadaki yeni krizi gün yüzüne çıkardı. Başından beri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği bilinen Akşener'in, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ikna etmek için yeniden harekete geçtiği de ifade edildi.

Tüm bunlar yaşanırken Karar gazetesinde köşe yazan Mustafa Karaalioğlu'ndan okuyanları güldüren bir yazı geldi. Yazıda, artık altılı masanın aday çıkarmak zorunda olduğunu belirten Karaalioğlu, halen bir kriz olmadığını ileri sürdü.

Karaalioğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

Bu noktada, İyi Parti Lideri Meral Akşener’in önceki akşam Habertürk’te yaptığı açıklamalar “altılı masa”nın sadece aday belirleme yöntemini değil, adayın kim olacağı sorusunu da şekillendirme kapasitesi içeriyor. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmiyor ama herşeyden önemli olan şeyin seçimi kazanmak olduğunun altı çizerek “kazanacak aday”a odaklanmayı önceliyor. Bunu söylerken, daha önce Kılıçdaroğlu’nun “İsimleri masaya gelmeyecek” dediği iki belediye başkanını -İmamoğlu/Yavaş- yeniden denkleme dahil ediyor.

Bu yaklaşım bir kriz işareti mi? Değil.

Altılı masanın akıbeti için risk mi? Değil.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz mı? Değil.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul mü? O da değil.

Şu… Altılı masanın adaylık konusunu erteleme ve sona bırakma stratejisi değişmek zorundadır.

(...)