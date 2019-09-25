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Akşener’in anketi MHP’yi kızdırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP’nin gerçek anketlerde oyunun yüzde 4 olduğunu açıkladı.MHP Lideri Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, “Akıl ahlak firar etmiş” dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:23
Akşener’in anketi MHP’yi kızdırdı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Akşener katıldığı bir televizyon programında, kamuoyu araştırma sonuçları paylaştı. Akşener, “Bazı araştırma şirketlerine grup üyesiyiz. Bize geliyor anketler. O araştırmalardan, bizim partimizin oyu en son 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP’nin oyları Sayın Babacan’a gidiyor. MHP’nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor. Üstüne olan oylar AKP’den giden, AKP’ye itiraz eden Ali Bey’e gidiyor. Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu’na gidiyor” dedi.

MHP’nin oyları Babacan’a gidecek

CHP’ye yüzde 3 oy vermiş seçmenin İYİ Parti’ye gittiğini belirten Meral Akşener, “CHP’den de ilginç bir durum var. Yüzde 3 CHP’ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. 1 buçuk ise AKP’ye son iki seçimde oy vermiş seçmen. Bugün yüzde 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan’a, kuracağı partiye gitmiyor. Bizim seçmenden. AKP’den MHP’ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan’a bir kısmı da Davutoğlu’na gidiyor” ifadelerini kullandı.

Buna seçmen karar verir

Akşener, “Özellikle sayın Babacan’ın partisinin İYİ Parti’nin tüm oylarını alacağı gibi bir tevatür var. Buna seçmen karar verir. Partiyi kurduğumuz zamanda bir araştırma şirketi 1.5’un üzerine çıkarmamıştı bizi, biz 9.5 aldık” dedi.

Akıl ahlak firar etmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Akşener’in açıkladığı anket sonuçlarına tepki göstererek, “HDP’nin yoldaşı Heval Meral, Biji Akşener 24 Haziran öncesi “MHP’nin oyu % 0 “ demişti. MHP 24 Haziran seçimlerinde %11 oy aldı. Şimdi de “MHP’nin oyu %4 “ diyor. Akıl, ahlak firar etmiş” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:23
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