Akşener’in alnına yapıştı bu sözü: “Tansiyonu yükseltip, para pazarlığı yapmak”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı çıktığı ilk günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer amacın bu terör örgütünü Avrupa’dan tasfiye etmekse yolu yordamı bellidir, biz de yanında dururuz. Ama yok, eğer amacın tansiyonu yükseltip para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; orada sana dur demek boynumuzun borcudur. Avrupa ile para pazarlığı yapmak için şehitlerimizin kanını peşkeş çekmene müsaade etmeyiz." diyerek rezil sözler sarf etmişti.

Türkiye, NATO'nun gözetiminde iki ülkeyle yapılan mutabakat anlaşmasında, YPG ve FETÖ'yü ilk kez terör örgütü olarak kabul ettirdi. Akşener'in bu saçma sözleri de elinde patladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Partililerin genel tutumu ve Akşener'in bu skandal sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Diplomatlarınız hatırlatmadı ki..

Darbeden başka bir şey düşünemeyen emekli generalleriniz hatırlatmadı ki..

Montrö’den başka bir şey bilmeyen, onu da yanlış bilen, altı ayda bir de, “Lozan” diyen emekli amiralleriniz hatırlatmadı ki..

Eski siyasetçileriniz, başbakanlarınız, bakanlarınız, 100 yıllık partiyiz diyen CHP’nin deneyimli(!) politikacıları hatırlatmadı ki..

Stratejik Derinlik kitabının müellifi, uluslararası ilişkiler konusunda burnundan kıl aldırtmayan Ahmet Davutoğlu hatırlatmadı ki..

“1990 yılında Fulbright bursunu kazanıp, ABD’ye gittim, Batı’yı çok iyi bilirim” diyen Ali Babacan hatırlatmadı ki..

Bu ülkede, yaz aylarında (şimdi Haziran’da patlıcan 8 TL) değil de, kışın ortasında patlıcan köz yemek isteyip, sonra da “Patlıcan 30 TL 30.. Haberin var mı” diyeninden, Şubat ayında yeşil eriğin fiyatının 650 TL (şimdi 15 TL) olmasından şikayet edenine..

Ülke insanı yollarda sefil olmasın, gününün 5 saatini yollarda geçirmesin diye Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hayata geçirdiği halde, “Bu Erdoğan var ya, Erdoğan. Kendisine yakın müteahhitleri zengin etmek için köprü yaptırıyor” diyenlerden..

Müteahhitlerinden birisi CHP eski milletvekili çıktığı halde, “Çanakkale Köprüsü yandaşa verildi” diyenine kadar..

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