Akşener'e ziyaret iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i gizlice ziyaret ettiği iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, söz konusu iddiaları yalanladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiği iddia edilmişti.
Medyada yer alan haberde, Akşener'in altılı masada kriz çıkaran adaylık çıkışında bu görüşmenin etkisi olduğu öne sürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, iddiayı yalanladı. Okutan, "Bir helikopter altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce muhalefet semalarında uçmuş" diyerek, iddia sahibinin "Halüsinasyon gördüğünü" kaydetti.
Okutan, "Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah'tan af dilemesidir" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO