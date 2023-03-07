  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akşener'e ziyaret iddialarına yalanlama
Siyaset

Akşener'e ziyaret iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i gizlice ziyaret ettiği iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, söz konusu iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 16:55:00 -
Akşener'e ziyaret iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiği iddia edilmişti.

Medyada yer alan haberde, Akşener'in altılı masada kriz çıkaran adaylık çıkışında bu görüşmenin etkisi olduğu öne sürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, iddiayı yalanladı. Okutan, "Bir helikopter altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce muhalefet semalarında uçmuş" diyerek, iddia sahibinin "Halüsinasyon gördüğünü" kaydetti.

Okutan, "Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah'tan af dilemesidir" ifadelerini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23