Akşener'e o sözleri soruldu, cevabına solak sunucu bile şaştı kaldı

Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kakışmanın finansörü Osman Kavala'yı, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirdi.

Halk TV'de ekrana gelen 'Liderler Özel Söyleşisi' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, "Abdulhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı, tekleşmeye, tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" dedi.

"İttihat Terakki'yi savunmada ne beis var"

"Dolayısıyla İttijhat ve Terakki'ye sahip çıktı dendi" diye soran sunucuya Akşener "Ne beis var bunda" diye cevap verdi.