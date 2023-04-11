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Medya Akşener'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Medya

Akşener'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:54:00 -
Akşener'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, aday belirleme süreci ve listelerin açıklanması sonrasında sürekli irtifa kaybeden tek partinin İyi Parti olduğunu belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, aday belirleme süreci ve listelerin açıklanması sonrasında sürekli irtifa kaybeden tek partinin İyi Parti olduğunu belirtti. Övür, yazısının "İP'te tümden ipler koptu" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Aday belirleme süreci ve listelerin açıklanması sonrasında sürekli irtifa kaybeden tek parti İyi Parti oldu. "Başbakan olacağım" diyen Meral Akşener, partisini bile kaybedecek noktaya geldi.

Sadece Aytun Çıray'ın giderayak "Partimiz baraj altında kalacak" demesi bile bunu göstermeye yetiyor."

 
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