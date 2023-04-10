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Siyaset Akşener'e bir şok daha! Hem İYİ Parti'den hem adaylıktan istifa etti
Siyaset

Akşener'e bir şok daha! Hem İYİ Parti'den hem adaylıktan istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:57:00 -
Akşener'e bir şok daha! Hem İYİ Parti'den hem adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından istifalar peş peşe geliyor. Yalova'da İYİ Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olan Elif Akyol Tosun hem partiden hem de adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

Yalova'da İYİ Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olan Elif Akyol Tosun hem partiden hem de adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. 2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, dün yapılan açıklamada 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı. Tosun, bugün istifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu.

Elif Akyol Tosun kimdir?

1983 Yalova doğumlu olan Elif Akyol Tosun, ilk, orta ve lise eğitimimi Yalova'da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 2005 yılında Yalova'da muayenehanesini açan Tosun, 2009'da Özel Atakent Hastanesine geçiş yaptı. 2014 yılının Nisan ayında muayenehanesini kapatan Tosun, evli ve iki çocuk annesi. 2018 yılında İYİ Parti'ye üye olan Tosun, 24 Haziran seçimlerinde Yalova milletvekilliği aday adaylığına başvurdu. Tosun, yapılan yoklama ve genel merkez seçimlerinde Yalova 2. sıra milletvekilliği için uygun görüldü.


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