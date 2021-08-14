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Siyaset Akşener’e ağlayan genç bakın kim çıktı!..
Siyaset

Akşener’e ağlayan genç bakın kim çıktı!..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Erzurum ziyareti sırasında 'geçinemiyoruz' diye söylenen gencin İYİ Parti Kars teşkilatı tarafından Erzurum'a getirildiği ortaya çıktı. Gencin babası da oğlunun algı oyununa dahil olmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 12:44:00 - 2021-08-14 12:50:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzurum ziyareti sırasında 16 yaşındaki bir genç, yanına gelip "Geçinemiyoruz" dedi. Dersine iyi çalışan ve ezber yeteneği iyi olan genç, muhalefetin her zamanki cümlelerini tekrar edip ezbere konuştu. Söz konusu genç, “Biz, ‘Ülke kötü, durum kötü’ diyoruz. Diyor ki, ‘çıkar telefonu’. Ne alakası var? Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar… Ben köy okulunda okuyorum, babam çiftçi geçinemiyoruz. Bu sene kuraklık oldu, bizim ineklerimizin kemikleri sayılıyor. Yem alalım diyoruz, 160-200 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim amacımız yaşamak, bizim amacımız bir grubu zengin etmek değil. Bizim amacımız emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Hiç kimsenin umudu yok ben 16 yaşındayım, geceleri kafamı yastığa koyunca ‘ben 18 yaşında ne olacağım’ diyorum. Bizim elimizden kim tutacak?” dedi.

İYİ Partili çıktı

Bu gencin açıklamalarının da Akşener'in her ziyaretinde sergilediği mide bulandırıcı tiyatrolardan biri olduğu anlaşıldı. Söz konusu gencin, İYİ Parti Kars teşkilatı tarafından getirildiği belirlendi.

Babası tepki gösterdi

Gencin babası da A Haber'e konuştu. Yaşananlara tepki gösteren baba, "Günlük çalışıp yiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bazı insanların bunu yanlış yere çekmesi insanın midesini bulandırıyor. Yoksa bir sıkıntımız yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ziya

Meral sana hakkımı helal etmiyorum insanlarla alay etme bu kaçıncı tiyatro göçmen meral
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yorgun ak

Bu genci kim tutu ona bakmalı hiç bir 16 yaşında ki genç bu memlekete akşam yastığa kafayı yatırıp ben on sekiz yaşında ne olaçağım diyen yok çıkar bu tür gençler üniversite bitirir yuva kur yi hayal eder ama on altı yaşında ki geçin böyle düdüğünü asla inanmam
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