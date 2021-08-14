Akşener’e ağlayan genç bakın kim çıktı!..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzurum ziyareti sırasında 16 yaşındaki bir genç, yanına gelip "Geçinemiyoruz" dedi. Dersine iyi çalışan ve ezber yeteneği iyi olan genç, muhalefetin her zamanki cümlelerini tekrar edip ezbere konuştu. Söz konusu genç, “Biz, ‘Ülke kötü, durum kötü’ diyoruz. Diyor ki, ‘çıkar telefonu’. Ne alakası var? Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar… Ben köy okulunda okuyorum, babam çiftçi geçinemiyoruz. Bu sene kuraklık oldu, bizim ineklerimizin kemikleri sayılıyor. Yem alalım diyoruz, 160-200 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim amacımız yaşamak, bizim amacımız bir grubu zengin etmek değil. Bizim amacımız emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Hiç kimsenin umudu yok ben 16 yaşındayım, geceleri kafamı yastığa koyunca ‘ben 18 yaşında ne olacağım’ diyorum. Bizim elimizden kim tutacak?” dedi.

İYİ Partili çıktı

Bu gencin açıklamalarının da Akşener'in her ziyaretinde sergilediği mide bulandırıcı tiyatrolardan biri olduğu anlaşıldı. Söz konusu gencin, İYİ Parti Kars teşkilatı tarafından getirildiği belirlendi.

Babası tepki gösterdi

Gencin babası da A Haber'e konuştu. Yaşananlara tepki gösteren baba, "Günlük çalışıp yiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bazı insanların bunu yanlış yere çekmesi insanın midesini bulandırıyor. Yoksa bir sıkıntımız yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun." ifadelerini kullandı.