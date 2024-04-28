Akşener'den yeni başkana mesaj!

İYİ Parti'de yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu. Partinin eski Genel Başkanı Meral Akşener, tebrik mesajı yayınladı. Akşener, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Kuruluşundan bu yanda 7 yıldır Meral Akşener'in Genel Başkan koltuğunda oturduğu İYİ Parti'de bir dönem sona erdi. İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu, 5. Olağanüstü Kurultay'da 611 oy ile Genel Başkan seçildi. Dervişoğlu, seçimi kazanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "Sayın Koray Aydın benim aile büyüğümdür. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Allah'ın izniyle iktidar yolculuğunu ağabeyim Koray Aydın, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullandı.

Partinin eski Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek X hesabından şu mesajı yayınladı:

"5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Dursun Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde ülkücü öğrenci hareketlerinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrası zorunlu olarak öğrenimine ara verdi.

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Daha sonra öğrenci affından yararlanarak eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi.

1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı.

2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİ Parti’ye geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

27. dönem İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.