Akşener'den uyanıklık! "Binali Yıldırım aday olursa destekleriz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul seçimlerindeki şaibenin önünü kapatarak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu başkan kabul ettirip Binali Yıldırım'ı farklı sahaya sevk etmeye çalışan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Hemen Mustafa Şentop'u istifa ettirin, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti olarak destekleyeceğiz" dedi.

Ayrıca Akşener yaptığı açıklamasında Binali Yıldırım'a sesleniyorum diyerek "Siz bu ülkede Meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak biliriz." ifadelerini kullandı.