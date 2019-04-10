0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Akşener'den uyanıklık! "Binali Yıldırım aday olursa destekleriz"

Kendince İstanbul seçimlerindeki şaibeyi örtmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti olarak destekleyeceğiz" dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:50
Akşener'den uyanıklık! "Binali Yıldırım aday olursa destekleriz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul seçimlerindeki şaibenin önünü kapatarak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu başkan kabul ettirip Binali Yıldırım'ı farklı sahaya sevk etmeye çalışan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Hemen Mustafa Şentop'u istifa ettirin, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti olarak destekleyeceğiz" dedi.

Ayrıca Akşener yaptığı açıklamasında Binali Yıldırım'a sesleniyorum diyerek "Siz bu ülkede Meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak biliriz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:50
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Binali Yıldırım
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Mustafa Şentop
  7. TBMM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey bebek minik kalbi için nakil bekliyor
    1. Kuzey bebek minik kalbi için nakil..
    2. Milas’ta yeni meclis ilk toplantısını..
    3. Milli Anadolu Kartalı Eğitimi başladı
    4. Alaşehir Kaymakamına sürpriz doğum günü
    5. Irak'ta mayın patladı: 2 çocuk öldü
    6. Eskişehirli genç kız ABD'de hayatını..
    7. Demiryolu sektörünün dev buluşması
    8. İlk kara delik fotoğrafı yayınlandı
    9. Ardiyede başından silahla vurulmuş..
    10. "Önümüzdeki sezon kadro planlamasında..
    11. CİMER'e "bilgiye erişim" alanında..
    12. AK Parti MYK toplandı
    13. İstanbul Havalimanı’na yolcu bırakan..
    14. Enerji sektörü 10. Enerji Verimliliği..
    15. "Yapısal reform adımları ihracatçıları..
    16. Mevlüt Uysal: "Büyükçekmece'deki..
    17. BTSO Başkanı Burkay:
    18. AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında..
    19. Adapazarı Belediyesinde yeni dönem ilk..
    20. Koca klimayı motosikletle taşıdılar
    21. Kılıçdaroğlu'ndan SP'ye taziye ziyareti
    22. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun..
    23. Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç..
    24. Dünyanın en uzun seçimi yarın..
    25. Kabadüz’de yeni dönemin ilk meclis..
    26. "7. Abdul Rahman Chughtai Sanat..
    27. "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri..
    28. Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi..
    29. Haymana Belediye Meclisi ilk..
    30. Başkan Çatal, halka yemek ikram etti
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!