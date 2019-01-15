0553 313 94 23

Akşener'den Trump'ın tehdidine cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek 'Büyük hadsizliktir. Sayın Trump'a seslenmek isterim Türk devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor.' dedi.

15 Ocak 2019 Salı 10:31
Akşener'den Trump'ın tehdidine cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösteren Akşener, 'Büyük hadsizliktir. Sayın Trump'a seslenmek isterim Türk devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor.' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:31
  1. donald trump
  2. meral akşener

YORUM YAZ

  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ54 dk önce
    .. bi git meral Gülen en son bile konuşamazsın sen vatan h.ini kadın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İzmir'in kendi hikayesini yazması gerekiyor"
  1. "İzmir'in kendi hikayesini yazması..
  2. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
  3. Tuzla'daki cinayet
  4. Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
  5. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
  6. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
  7. 75 bin göçmen yakalandı
  8. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
  9. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
  10. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
  11. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
  12. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
  13. Avrupa borsaları
  14. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
  15. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
  16. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
  17. Tezgâhta fiyat köpüğü var
  18. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
  19. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
  20. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

Günün Karikatürü

15 Ocak 2019
Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler