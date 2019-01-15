Akşener'den Trump'ın tehdidine cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösteren Akşener, 'Büyük hadsizliktir. Sayın Trump'a seslenmek isterim Türk devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor.' dedi.