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Akşener'den 'suikast' açıklaması

İP Milletvekili İsmail Ok'un 'Suikast girişimi olacağı bilgisini aldık' iddiasına Meral Akşener'den açıklama geldi.

29 Nisan 2018 Pazar 09:06
Akşener'den 'suikast' açıklaması

İP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz" iddiasında bulunmuştu.

Ok'un bu sözleri sonrası konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu konuya ilişkin "Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacını taşır. Yani korku önemli bir duygu ve hepimizde var olan bir duygu. Bende de var elbette. Fakat bir süre sonra yaşlarımızdan tecrübemizden dolayıdır, geriye gidebiliyor. Ben mesela genç için daha çok korkarım. Yaşayacak çok zamanı var. Türkiye'de ağırlıklı korkutmak üzerine şu sıra. Onun için onun karşısında korkmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:06
  1. Balıkesir
  2. Meral Akşener
  3. iyi parti
  4. suikast

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