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Gündem Akşener'den sözde 'Ermeni soykırımı' açıklaması
Gündem

Akşener'den sözde 'Ermeni soykırımı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD'ye özgü iç politik mülahazalarla, bir sözde 'soykırım' tezi üzerinden yürünerek, 'günü geldi' anlayışıyla halklarımız arasında telafi edilemeyecek bir kırgınlığa sebep olacak adımların atılmasından uzak durulması, kalplerin kırılmaması ve beyinlerin zehirlenmemesi en samimi beklentimdir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:55:00 -
Akşener'den sözde 'Ermeni soykırımı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın 1915 olaylarını anma günü nedeniyle yapacağı konuşma öncesi yazılı açıklama yaptı. Akşener, "ABD ile ilişkilerimizin gündemi, yakın tarihte hiçbir müttefike nasip olmamış yoğun ve karmaşık alt başlıklarla doludur. Dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayacak boyuttaki bu sorunların nedenleri konusunda, her iki tarafın da kendileri açısından haklı sebepleri ve savları elbette olabilir. Ancak bu sebepler ve savlar ne olursa olsun ilişkilerimizin kırılganlığı, her iki ülkenin yöneticilerine sorumluluklar yüklemektedir. Esasen siyaset sorumluluk ister. Siyaset sağduyu ister. Siyaset çok boyutlu bir bakış ister. Bu durum özellikle dış siyasette çok daha belirgindir. Çünkü dış siyasette yapılan hatalar, sadece bugünü değil, geleceği de zehirler. İyi ilişkiler kolay kurulmaz; ama kolay bozulur. Güven kolay tesis edilmez; ama kolay yıkılır. Bu nedenle sorumluluk sahibi siyasetçiler, aynı zamanda halklar arasında sürtüşmeler ve kırılmalar yaratılmasına fırsat vermemekle de yükümlüdürler" dedi.

'Türk ve Amerikan halkları arasındaki dostluk kalıcıdır'

Akşener, insanlık tarihinin acılarla dolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Bu acılara baktığımda bir tarihçi, bir akademisyen, bir öğretmen olarak ben elbette her konunun şeffaf ve açık bir biçimde, bilimsel yöntemlerle, belgelere dayalı olarak ele alınmasının taraftarıyım. Analitik olması gereken bu tür çalışmaların, bir takım lobi gruplarının konjonktürel ve hatta mevsimlik çıkarları için rafa kaldırılması; buna mukabil kısa vadeli hesapların öne çıkarılması, halklar ve müttefikler arasındaki ilişkilere zarar vereceği gibi gelecek kuşakları da töhmet altında bırakır. ABD’nin şimdiki yönetimiyle Türkiye’nin şimdiki yönetimi arasında, derin görüş ayrılıklarının olduğu bir sır değil. Ama unutmayalım ki, yönetimler geçicidir. Nihayetinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, Türk ve Amerikan halkları arasındaki dostluk kalıcıdır. O nedenle ABD’ye özgü iç politik mülahazalarla, bir sözde 'soykırım' tezi üzerinden yürünerek, 'günü geldi' anlayışıyla halklarımız arasında telafi edilemeyecek bir kırgınlığa sebep olacak adımların atılmasından uzak durulması, kalplerin kırılmaması ve beyinlerin zehirlenmemesi en samimi beklentimdir.''

İYİ Parti lideri Akşener, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

''ABD Başkanı'nın önümüzdeki saatlerde sözünü ettiğim mevsimsel sancılar nedeniyle bu konuya ilişkin bir karar almak aşamasına geleceğini biliyoruz. Kültürümüzdeki, 'taçlanan baş akıllanır' sözü boşuna söylenmemiştir. Başkan Biden'ın oturduğu koltuk artık bir senatör koltuğu değildir. Bu bağlamda Biden'ın meseleyi sadece Türkiye-ABD boyutlarıyla değil, bölgesel ve hatta küresel yansımalarıyla birlikte değerlendireceğini, alınacak kararın Kafkasya’ya hatta artık normalleşmesi gereken Türkiye-Ermenistan ilişkilerine olabilecek yansımalarını da dikkate alacağını ve kararını taçlanan başın gerektirdiği sağduyu ve sorumlulukla vereceğini umuyorum. Herhangi bir Türk siyasetçinin, kısa vadeli ve hatta gündelikçi iç siyasi hesaplar uğruna, milletimiz aleyhinde sarf edilecek önyargılı ve nefret duyguları yaratacak ifadeleri kabullenmesi mümkün değildir. Yüce Türk milletinin tarihinde başımızı öne düşürecek, utanılacak, saklanacak hiçbir şey de yoktur. Bu itibarla, sözde 'soykırım' ifadesini gündemde tutma arayışında olanlara bir kere daha sesleniyor; bu vesileyle haklılığımızı ve şanlı tarihimize güvenimizi bir kez daha dosta ve düşmana duyurmak gereğini hissediyorum.'' 

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