Akşener’den şok talimat! Yapan, hapı fena yutacak

İyi Parti lideri Meral Akşener, önceki gün Ankara’da başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluştu. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, üç saat süren toplantıda adaylıkla ilgili tartışmalar gündeme geldi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yönelik sözleriyle başlayan polemik değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6’lı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” ikazında bulundu. Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “6’lı masada konuşulmadı, sabredin” değerlendirmesini yaptı.