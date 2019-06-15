Akşener'den komik anket açıklaması

23 Haziran İstanbul seçimi yaklaşırken, anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya başladı. ORC araştırma gibi anket sonuçlarını açıklayan şirketler, CHP'li İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimi sürecinde mağdur algısının çöktüğünü ve AK Partili Binali Yıldırım'ın önde olduğunu açıkladı.

Son ankette Yıldırım önde

ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Akşener: İmamoğlu önde

Her seçim öncesi komik anket açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran'dan önce de komik açıklamalarına devam ediyor. Akşener, "Milletvekilllerimiz ve avukatlar sandık başında olacak o gün. Islak imzalı tutanaklar elinize geçene kadar gerginlikten uzak duracaksınız çünkü AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor. Bunu riske etmeyeceksiniz." dedi.