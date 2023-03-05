Akşener'den KK'yı çıldırtan teklif... 6'lı Masayı yıkan kavga ortaya çıktı

Millet İttifakı'nın 2 Mart’ta Saadet Partisi ev sahipliğindeki 12’inci toplantısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim damga vurdu.

Masanın dağılmasına yol açan tartışmaların yaşandığı toplantıdaki gerilimle ilgili ilk ağızdan net beyanat verilmemesine rağmen, kamuoyuna sızan bilgiler, tartışmanın kavga tonunda yaşandığını ortaya koyuyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye dair yaptığı paylaşımlarda, 6’lı Masa'nın son toplantısında Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında masayı yıkıma götüren tartışmayı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

"Anket önerisine Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı"

"Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı" ifadesini kullanan Candaş Tolga Işık’ın, Akşener’in ağzından paylaştığı o güne dair yaşananlar şöyle:

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey’in adaylığını dile getirdi.

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Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'Partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim. ‘Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz’ deyince ‘Ben masadan kalkayım o halde’ dedim. ‘Siz bilirsiniz’ dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."