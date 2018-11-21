Akşener'den İnce'ye sert eleştiriler... 'Anlayamıyorum, bir yere oturtamıyorum'

İP Genel Başkanı Meral Meral Akşener, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede daha çok ittifak konusundaki ilkelerin oluşturulması üzerinde durulduğunu belirten Akşener, yer ve aday isimlerinin konuşulmadığını söyledi.

Akşener, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa referandumunda "Hayır" çıkan 17 büyükşehirde iş birliği yapılması üzerinde durulduğunu belirtti. CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir'de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu kaydeden Akşener, bu tabloya göre iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü söyledi.

'İttifakı zora sokan taraf olmayacağız'



Akşener, tıpkı genel seçim sürecinde olduğu gibi, "ittifak" görüşmelerinde iki tarafı da zorlayan kimi sorunlar yaşanabileceğini ancak "ittifakı zora sokan taraf olmayacaklarını" vurguladı:

- Genel seçime giderken Millet İttifakı ile yola çıktık. İYİ Parti ittifak içerisinde kendi üzerine düşeni yaptı. 5 milyon seçmen de ittifak içerisinde İYİ Parti'yi tercih etti. Şimdi bize düşen 5 milyon seçmenin hakkını, hukukunu korumak. Genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bazı problemler yaşandı. Tüm bunları bir kenara bıraktık. Özellikle Sayın Muharrem İnce'nin 'Akşener ve Demirtaş'ı başkan yardımcım' yapacağım açıklamasını bir yere oturtamıyorum. Bir Genel Başkan'a siyasi nezaket gösterilmeliydi. O süreçte, bu yaşananlara karşılık ağzımdan tek incitici kelime çıkmadı, bu ittifak sürdürülsün diye…

CHP kulislerinden sızan "iş birliğinin sadece ilçeler üzerinden olacağı" yönündeki iddialar anımsatıldığında ise Akşener, "Millet İttifakı bileşenlerinin hakkını, hukukunu koruyacağız. İnce hesap bizde olmayacak. Bu tür iş birliği görüşmelerinin tamamında olumlu sonuç çıkar diye bir kaide yok. Ama biz kimseyi, seçmeni hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi.