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Gündem Akşener'den HDP ziyaretine onay
Gündem

Akşener'den HDP ziyaretine onay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 03:58:00 -

Akşener, Tv100 canlı yayınında "Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'dan kalktığı ve geri döndüğü süreçte kendisi hakkında söylenenler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Tuhaf bir linç yedim"

O günlerde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü." ifadelerini kullandı.

"Seçim sonuna kadar kırılganlıkları buzdolabına kilitledim"

Akşener, hakkında söylenenler ve iddialarla ilgili "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullandı.

"Elbette bir sakınca yok"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeyi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Yakın zamanda Sayın Hüseyin Baş ile görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. Oradaki o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok." dedi.
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“Aday olma hakkı mevcuttur”

Akşener, İnce’nin adaylığıyla ilgili, “Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok. Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor." dedi.

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