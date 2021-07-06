Akşener'den HDP inkarı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin HDP ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını iddia etti. Oysa CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018'de ortak anayasa çalışması yaptığı bile iddia ediliyordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da merkez Battalgazi ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, esnafın zamlardan şikayet ettiğini belirterek, hem doğalgaza hem de elektriğe zam yapıldığını, özellikle kadınların dertlerinin olduğunu ancak sorunlarını yüksek sesle dile getiremediğini savundu.
Akşener, HDP ile yakınlaşmalarının sorulması üzerine de "Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum ama neyse onu geçtik." dedi.