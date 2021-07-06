  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da yaşanan krizler konusunda ABD'ye yüklendi: Bütün bunların sorumlu ABD Büyükelçiliği!
MKE'den 'Ürdün' hamlesi!
50 yıl sonra ne olacak? Kripto paralar, finans sistemini bozacak
Macaristan'dan Arnavutluk'a AB desteği
Gündem Akşener'den HDP inkarı
Gündem

Akşener'den HDP inkarı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin HDP ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını iddia etti. Oysa CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018'de ortak anayasa çalışması yaptığı bile iddia ediliyordu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 00:05:00 -
Akşener'den HDP inkarı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da merkez Battalgazi ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, esnafın zamlardan şikayet ettiğini belirterek, hem doğalgaza hem de elektriğe zam yapıldığını, özellikle kadınların dertlerinin olduğunu ancak sorunlarını yüksek sesle dile getiremediğini savundu.

Akşener, HDP ile yakınlaşmalarının sorulması üzerine de "Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum ama neyse onu geçtik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay