İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’in da katılımı ile dün başlamıştı.

İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi.

ADAY OLMAYACAĞIM

Akşener Twitter hesabından şu açıklayı yaptı:

Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

KORAY AYDIN: ADAY OLACAK TABİİİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak. Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapma yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. Meral Akşener tekrar aday olacak tabi. Biz liderimizin arkadındayız. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.Yükleniyor...