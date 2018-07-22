KORAY AYDIN: ADAY OLACAK TABİİİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak.  Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapma yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. Meral Akşener tekrar aday olacak tabi. Biz liderimizin arkadındayız. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.Yükleniyor...