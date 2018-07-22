Akşener'den flaş açıklama: Kongrede aday olmayacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinden istifa ettiği haberleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken bir son dakika haberi daha geldi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.22 Temmuz 2018 Pazar 21:32
İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’in da katılımı ile dün başlamıştı.
İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi.
ADAY OLMAYACAĞIM
Akşener Twitter hesabından şu açıklayı yaptı:
Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
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