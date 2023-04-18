Akşener'den 'Demirtaş'la kahvaltı'ya pes dedirten savunma! Tepki yağdı: Ne çizgin var, ne de Milliyetçiliğin

Yedili koalisyonda yer alan HDP ve PKK'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek apaçık ortadayken kendisini 'Milliyetçi' olarak tanımlayan İYİ Parti'den konuya ilişkin en ufak bir tepki gelmedi.

SÖZDE MİLLİYETÇİ AKŞENER'DEN HDP'YE ONAY

Meral Akşener katıldığı programlarda HDP'nin masaya asla oturamayacağını söylese de dolaylı yollardan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını görmezden gelerek aslında HDP'nin masaya oturmasına onay verdi.

HDP'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Hatta Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

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HDP'YE SELAM DURDU

Akşener'in bu sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener için "HDP'ye selam durdu" ifadelerini kullandı.

Özalan "Meral Akşener, Diyarbakır'da HDP'ye selam durdu ve "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin! Meral Akşener'in gerçek yüzünü herkes görsün." dedi.

AKŞENER'DEN DEMİRTAŞ'A KAHVALTI DAVETİ

Geçtiğimiz dönemde bebek katili Öcalan'ın heykelini dikmekten bahseden ve terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı eşiyle birlikte kahvaltıya davet eden Meral Akşener o dönemde yaşananlara ilişkin tv100'de katıldığı canlı yayında konuştu.

"ŞEHİT AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLE GEL DİYEMEDİM"

Meral Akşener katıldığı televizyon programında "Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, 'Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin' diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu açıklaması sonrası sosyal medyadan tepki yağarken kullanıcılar "Ya senin çizgin var mı acaba? Ne çizgin var ne de Milliyetçiliğin!" yorumlarında bulundu.

PKK ELEBAŞLARININ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNE KAÇAMAK CEVAP

Akşener, terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin ise "Akşener'in olduğu yerde PKK olamaz. 'PKK terör örgütü değildir' diyen de olamaz." diyerek geçiştirdi.