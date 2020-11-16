Akşener'den "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna cevap
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın sorduğu "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna "Hayır" diyerek cecap verdi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.
Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.
Cumhur İttifakı sorusu
İsmail Küçükkaya daha sonra Akşener'e "Anayasayı değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi Cumhur İttifakı'na devet etse katılır mıydınız?" sorusuna Akşener "hayır" diye cevap verdi.