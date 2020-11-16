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Siyaset Akşener'den "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna cevap
Siyaset

Akşener'den "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın sorduğu "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna "Hayır" diyerek cecap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:18:00 -
Akşener'den "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

 Cumhur İttifakı sorusu

İsmail Küçükkaya daha sonra Akşener'e "Anayasayı değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi Cumhur İttifakı'na devet etse katılır mıydınız?" sorusuna Akşener "hayır" diye cevap verdi.

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