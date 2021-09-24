Akşener'den adaylık açıklaması! Olmayan makama talip oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon kanalında, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" diyerek olmayan makama talip oldu.

CHP yandaşı Halk TV’de canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'den adaylık açıklaması

CHP ve gizli ortak HDP ile oluşturdukları Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belirsizliğini korurken Akşener, 2023 seçimleriyle ilgili ilk kez net ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirten Akşener, “Ben cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım.” dedi.

Olmayan 'başbakanlık' makamına talip oldu

Olmayan makama aday olduğunu söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Ben aday değilim, kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanlığı adayı değilim.Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"