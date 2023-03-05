Akşener, Yavaş ve İmamoğlu toplantısı bu yüzden iptal olmuş!

Ortak cumhurbaşkanı adayı için toplanan 6’lı Masa’yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrı yaptığı CHP’li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zor durumda. İki isim dün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gidip desteklerini açıklamak zorunda kaldı. Ardından Akşener’in masaya dönmesi için ikna görevi de üstlendi. Ancak CHP, görüşmenin İYİ Parti Genel Merkezi dışında olmasını isteyince randevu gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in arasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün zor bir gün geçirdi. CHP tarafı dün sabah saatlerinde 10 büyükşehir belediye başkanını Ankara’da topladı. 10 başkanla görüşen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la bir süre özel olarak da görüştü. Toplantının ardından 10 başkanla toplu fotoğraf veren Kılıçdaroğlu’nun iki yanında İmamoğlu ve Yavaş vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirdiklerini açıkladı. Torun, “Büyükşehir belediye başkanlarımızın tamamı Genel Başkan’ımızı ziyaret ederek, desteklerini ve yanında olduklarını ifade ettiler” dedi. Torun, Görüşmenin “sohbet” havasında geçtiğini vurguladı. Başkanların bu görüşmesi “Genel Başkan’a biat” olarak yorumlandı.

Bu görüşmelerin ardından CHP cephesinden, İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’le görüşeceği haberi geldi. Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, “Genel Başkan’ımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkan’ımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Genel Başkan’ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkan’ımız bu görüşmede ‘İradelerinin Genel Başkan’ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan’ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur” açıklaması yaptı.

Herkes bu görüşmeyi beklerden İYİ Parti’den yapılan bir açıklama ise böyle bir görüşmenin olmayacağını ortaya koydu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, şunları söyledi: “İmamoğlu ve Yavaş’ın, Genel Başkan’ımızı ziyaretleri söz konusu olduğu yönünde kamuoyuna bilgi ve haber geçildi. Biz şeffaf sorumluluk anlayışımız gereği, her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur.”

“Dolayısıyla şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi, 10 belediye de dahil olmak üzere değerli 2 belediye başkanının da bu konudaki ziyaretleri ile ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Biz istişareye önem veren bir siyasi partiyiz. Bunu her fırsatta altını çiziyorum. Memleketimizi, milletimizi ilgilendiren çok önemli bir konu, sorumluluğumuzun da gerçekten farkındayız.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin söz konusu görüşmeyi İYİ Parti genel merkezinin dışında yapmak istemesi krize neden oldu. İYİ Parti cephesi, bu talebin ardından görüşmeyi iptal etti.