Akşener ve Karamollaoğlu kararını verdi! Kongreye gidiyorlar

Kafası karışık 6'lı masanın pazar günü yapacağı 2. tur ilk toplantısı öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. Her iki toplantıdan kararlar çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı. Toplantıdan, 3. Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin 3 Ekim'de başlaması kararı alındı. Olağan büyük kongre ise 2023 seçiminden önce yapılacak.

Akşener, seçime yeni yönetimle girecek

Meral Akşener, seçime yeni parti yönetimiyle gidecek.

Saadet Partisi'nde kongre

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresinin 30 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, 'Seçimlere ve İktidara Hazırlık' çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır. 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.

Karamollaoğlu tek aday

Haber7'nin aldığı bilgilere göre, Saadet Partisi'nin mevcut Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ekim Pazar günü yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.