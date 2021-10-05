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Gündem Akşener ve Babacan'ın ortak toplantısında kriz! Hemen U dönüşü yaptı
Gündem

Akşener ve Babacan'ın ortak toplantısında kriz! Hemen U dönüşü yaptı

Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener'in 'U' dönüşü dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 18:54:00 - 2021-10-05 19:00:47
Akşener ve Babacan'ın ortak toplantısında kriz! Hemen U dönüşü yaptı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek Ali Babacan'la görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, ortak basın açıklamasında bulundu.

Toplantıda görüşülen konular ve yapılan açıklamalardan daha çok Akşener'in 'U' dönüşü haber oldu.

Duraksayan Akşener çareyi 'U' dönüşünde buldu

Yaptıkları görüşmenin son derece faydalı olduğunu ifade eden Meral Akşener, bu görüşmeleri daha da sıklaştırmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Bir sonraki cümlesine "Çünkü Türkiye yirmi yıldır..." diye başlayan Akşener'in sözleri; kısa süreli krize neden oldu.

Duraksadıktan "Haydi neyse, 10 yıldır iştişare etmeyi unuttu" diyen Meral Akşener'in 'U' dönüşü yaptı.

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